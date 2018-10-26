في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

وأفاد مراسل 'المركز الفلسطيني للإعلام' بأن المواطنين شرعوا بالتوافد للمشاركة بالمسيرة، فيما أشعل الشبان الإطارات المطاطية لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال، فيما واصل الشبان بارسال البالونات الحارقة.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير في قطاع غزة للنفير العام والحشد والمشاركة في فعاليات اليوم أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاعِ غزةَ.

وأوضحت أن زحف الجماهير إلي المخيمات سيبدأ الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وكان 130 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ30 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة.

وشهدت الجمعة الماضية والتي كانت بعنوان 'معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم' مشاركة جماهيرية واسعة وحاشدة وذلك تحديا لتهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل علي غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال علي المشاركين في المسيرة السلمية عن استشهاد أكثر من 200 مواطن، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخر بجراح متفاوتة.

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