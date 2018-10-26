افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

بكين/26تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- انطلقت فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر للصناعات الثقافية والإبداع اليوم الجمعة في بكين شاركت فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية بجناحين.

كما شاركت 66 دولة في هذا المعرض الذي اُقيم في أرض المعارض الصينية كان لايران منها جناحان عرضت فيهما صناعاتها الثقافية وكفاءاتها في هذا الحقل.
وشمل المعرض استعراضاً للفعاليات السياحية والصناعات اليدوية وتصميم الأزياء وتصميم الديكور والإعمار وألعاب الحاسوب والسينما ثلاثي الأبعاد والرسوم الغرافيكية والفنون التشكيلية والدعاية الرقمية والأطعمة المحلية ذات الصلة بجمهورية الصين الشعبية والدول المشاركة.
هذا وقد عرضت ايران في جناحيها، حضارتها القديمة وقطعاً أثرية ومعالم تاريخية وصناعات ثقافية وخير المنجزات التي حققتها في الشأن الثقافي فضلاً عن صناعاتها اليدوية والكتب والموسيقي المحلية خلال هذا المعرض الدولي الذي سيستمر لثلاثة أيّام.
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افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

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