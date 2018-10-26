أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

وفي تصريحات مباشرة في العاصمة أنقرة، تساءل الرئيس التركي مجددا عن 'الذين أعطوا الأوامر لعملية قتل جمال خاشقجي'، مضيفا: 'هذه المعلومات لدينا، لكننا لن نستعجل في نشرها والسلطات السعودية ستعلنها أولا وإن غدا لناظره لقريب'.

وخاطب السلطات السعودية بالقول: 'إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم علي الاعتراف بكل ما جري، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول'.

وتابع أردوغان أن 'السعودية لن تنجو إذا أصرت علي التستر علي القاتل الحقيقي'، مضيفا أن 'الرواية السعودية عن مغادرة جمال خاشقجي للقنصلية مضحكة وطفولية ولا يجب أن تقدمها دولة'، في إشارة إلي ما أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية الأزمة.

وقال: 'لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جري علي المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية من الوثائق والمعلومات لدينا كما زودنا السعودية بها أيضا'.

كما جدد الرئيس التركي الطلب بتسليم الموقوفين علي ذمة قضية خاشقجي في السعودية ليحاكموا في تركيا، وقال: 'الموقوفون في قضية خاشقجي يعرفون من أمرهم بقتله وعليهم الكشف عن هوية المتعاون المحلي، وإذا لم يتمكن السعوديون من محاكمتهم فليرسلوهم إلي تركيا ونحن نحاكمهم'.

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