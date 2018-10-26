أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

طهران /26 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن 'قسما كبيرا من ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي تم الكشف عنه'، كاشفا أن النائب العام السعودي سيصل إلي تركيا الأحد المقبل لمتابعة التحقيقات في القضية.

وفي تصريحات مباشرة في العاصمة أنقرة، تساءل الرئيس التركي مجددا عن 'الذين أعطوا الأوامر لعملية قتل جمال خاشقجي'، مضيفا: 'هذه المعلومات لدينا، لكننا لن نستعجل في نشرها والسلطات السعودية ستعلنها أولا وإن غدا لناظره لقريب'.
وخاطب السلطات السعودية بالقول: 'إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم علي الاعتراف بكل ما جري، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول'.
وتابع أردوغان أن 'السعودية لن تنجو إذا أصرت علي التستر علي القاتل الحقيقي'، مضيفا أن 'الرواية السعودية عن مغادرة جمال خاشقجي للقنصلية مضحكة وطفولية ولا يجب أن تقدمها دولة'، في إشارة إلي ما أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية الأزمة.
وقال: 'لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جري علي المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية من الوثائق والمعلومات لدينا كما زودنا السعودية بها أيضا'.
كما جدد الرئيس التركي الطلب بتسليم الموقوفين علي ذمة قضية خاشقجي في السعودية ليحاكموا في تركيا، وقال: 'الموقوفون في قضية خاشقجي يعرفون من أمرهم بقتله وعليهم الكشف عن هوية المتعاون المحلي، وإذا لم يتمكن السعوديون من محاكمتهم فليرسلوهم إلي تركيا ونحن نحاكمهم'.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

اردوغان

جمال خاشقچي

السعودية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

معظم المشاهدات

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

وسائل اعلام صينيه:

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

أحدث الأخبار

ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

موضوعات مرتبط