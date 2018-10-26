الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لرئيس الجمهورية وصف روحاني خلال رسالته العلاقات بين البلدين بأنها عريقة وودية.

كما عبّر الرئيس روحاني خلال الرسالة عن موقف ايران حيال العلاقات مع باقي الدول وقال إنّ ايران ترحب بالعلاقات البناءة والمتحلية بالاحترام مع جميع دول العالم خاصة مع النمسا باعتبارها شريكاً اوروبياً موثوقاً به وبلداً مستضيفاً للمؤسسات الدولية.

وأعرب الرئيس الايراني عن قناعته بأنّ العلاقات بين البلدين آخذة في التنامي بفضل التفاهمات التي نتجت عن زيارته الي فيينا مع التأكيد علي دور الفرص والكفاءات الموجودة داخل البلدين في هذا تنامي وخدمتها في توفير المصالح الثنائية ورفع مستوي السلام والأمن المستدام علي الصعيد الدولي.

وختاماً دعا رئيس الجمهورية الايراني بالصحة والنجاح لنظيره النمساوي وبالسعادة والشموخ لشعب النمسا.

انتهي** ع ج** 1837

