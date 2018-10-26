القوة الدفاعية الايرانية كبحت جماح القوة العسكرية الاميركية

و وصف ابوترابي خلال خطبة صلاة الجمعة في طهران الفترة الراهنة بأنها فترة انطلاق وانتعاش وتقدّم للجمهورية الاسلامية الايرانية دون أن يترك الحظر ودون أن تترك الضغوط الممارسة ضدها أثراً علي هذا النجاح.

وشبّه خطيب الجمعة هذه الضغوط بالضغوط التي تحمّلتها ايران خلال الحرب المفروضة عليها (8 سنوات) معتبراً هذه الممارسات وسيلةً جعلت من ايران قوة لامنافس لها في المنطقة أوقفت الآلية العسكرية الأمريكية عند حدها.

و وصف ابوترابي الماكنة العسكرية الصهيونية بأنها عالقة في وحل، معرباً عن إعتقاده بأنّ الامة الاسلامية هي التي تعتلي الذروة.

وخاطب ابوترابي الرأي العام العالمي خاصة المسلمين منهم قائلاً: إنّ استراتيجية الجمهورية الاسلامية تقوم علي الردع ومنع حدوث أيّة حرب في المنطقة كي لاتسمح لواشنطن بالتفكير في نشر حروب اُخري علي نطاق العالم الاسلامي وتفكيرها بالتقدّم خطوة واحدة في هذا الشأن.

وأعرب خطيب جمعة طهران عن أمله بأن تُزال غيمة الحرب المشؤومة عن المنطقة وعن العالم الاسلامي بفضل إقتدار الامة الاسلامية وبفضل عزم الشعب الايراني العظيم وشعوب العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين.

و وصف خطيب الجمعة في طهران، الكيان السعودي بأنه بات موضع كراهية من جانب جميع الشخصيات السياسية والنخبة العلمية ولم يبق له داعم سوي ترامب، نافياً أيّة إمكانية لهذا الكيان السعودي بتوسيع نطاق حروبه.

انتهي** ع ج** 1837

