أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

وقال امام جمعة النجف الاشرف خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، 'اعلان السعودية والبحرين ان الحرس الثوري الإيراني يصنف ضمن لائحة الارهاب هو مهزلة من المهازل التي يشهدها عصرنا هذا، فالبحرين اشد الانظمة وحشية في قمع شعبها، والسعودية هي رائدة الارهاب في العالم'. مؤكدا 'اننا ننتظر نصرا قريبا ان شاء الله'.

واشار القبانجي، الي المجاعة في اليمن وتقارير الأمم المتحدة بهذا الشأن وسط الصمت العالمي حيال ذلك، منتقدا بشدة هذا الصمت، ومستغربا من مواقف المجتمع الدولي ازاء هذه الجريمة الانسانية بحق الملايين من اليمنيين. لافتا الي ان 'المجتمع الدولي اقام الدنيا لمقتل شخص واحد في اسطنبول، ويغض الطرف عن مقتل الملايين وعن المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني' في اشارة لقضية خاشقجي.

وعلي الصعيد العراقي الداخلي، بارك امام جمعة النحف الاشرف تشكيل الحكومة العراقية، وبين ان موافقة مجلس النواب مشروط بتطبيق المنهاج الحكومي.

وقدم شكره لمجلس النواب والكتل السياسية و رئيس الوزراء علي انجاز وتشكيل الحكومة، مشددا علي الالتزام بتطبيق المنهاج الحكومي، وان مجلس النواب وافق علي الحكومة بشرط تطبيق المنهاج الذي عرضه رئيس الوزراء، داعيا الجمهور ومجلس النواب لمراقبة ذلك.

وفي الشأن ذاته دعا الي اكمال تسمية باقي الوزراء شريطة نزاهتم وعدم شمولهم بقانون اجتثاث البعث.

وفيما يتعلق بزيارة الاربعين اوضح السيد القبانجي ان 'لزيارة الحسين(ع) ابعادا دينية وحضارية وتحتوي علي معاني سامية ولا يوجد فيها سوي الحب والعطاء والتضحية وكل المعاني الانسانية'.

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