استيراد 665 مليون دولارأدوية من مارس حتي سبتمبر هذا العام

ونقلاً عن الموقع الاعلامي عن الجمارك الايرانية فقد تم إستيراد 5 آلاف و301 طن من الادوية بلغت قيمتها 665 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، رافقها إدخال 5 الاف و69 طناً من الأجهزة الطبية.

وبتعليمات صادرة عن مسؤول الجمارك الايرانية «فرود عسكري» تم توفير ظروف خاصة تسهّل عملية إدخال هذه الأجهزة والادوية الي البلاد فضلاً عن نقل السلع الأساسية الي الداخل علي مدي 24 ساعة دون تأخير.

وأعلنت الجمارك عن إدخال 90 بالمائة من السلع الأساسية عبر الجمارك في فترة لم تتجاوز 3 أيام تم توظيف اليات الكترونية لتسهيل عملية استيرادها ونقلها الي الداخل.

وكانت الحكومة قد خصصت العملة الصعبة الكافية لتوفير السلع الأساسية بهدف مواجهة الحظر الامريكي الظالم.

انتهي** ع ج**

