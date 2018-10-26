استيراد 665 مليون دولارأدوية من مارس حتي سبتمبر هذا العام

طهران/26تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- أعلنت جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية عن إدخال 665مليون دولار أدوية الي البلاد و441 مليون دولار أجهزة طبية من مارس حتي سبتمبر 2018.

ونقلاً عن الموقع الاعلامي عن الجمارك الايرانية فقد تم إستيراد 5 آلاف و301 طن من الادوية بلغت قيمتها 665 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، رافقها إدخال 5 الاف و69 طناً من الأجهزة الطبية.
وبتعليمات صادرة عن مسؤول الجمارك الايرانية «فرود عسكري» تم توفير ظروف خاصة تسهّل عملية إدخال هذه الأجهزة والادوية الي البلاد فضلاً عن نقل السلع الأساسية الي الداخل علي مدي 24 ساعة دون تأخير.
وأعلنت الجمارك عن إدخال 90 بالمائة من السلع الأساسية عبر الجمارك في فترة لم تتجاوز 3 أيام تم توظيف اليات الكترونية لتسهيل عملية استيرادها ونقلها الي الداخل.
وكانت الحكومة قد خصصت العملة الصعبة الكافية لتوفير السلع الأساسية بهدف مواجهة الحظر الامريكي الظالم.
انتهي** ع ج**



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جمارك

استيراد

دواء وأجهزة طبية

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استيراد 665 مليون دولارأدوية من مارس حتي سبتمبر هذا العام

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