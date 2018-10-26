وعبر هنية - بحسب بيان - عن 'حرص الفلسطينيين في لبنان، علي العلاقة الأخوية الفلسطينية اللبنانية، وضرورة تطويرها'، كما أكد أن 'أمن لبنان أولوية فلسطينية وهو ما ترجمه الفلسطينيون عمليا من خلال تحييد مخيماتهم عن الأحداث الجارية في المنطقة، وعدم السماح بأن تكون منطلقا لأي عمل يضر بلبنان وأمنه'.

وشدد علي أن 'أمن المخيمات وجوارها يحظي بتوافق فلسطيني'، واتفق الجانبان علي 'أن ما يجري في مخيم المية ومية يجب أن يتوقف بأسرع وقت، وهو لا يخدم القضية الفلسطينية'، مؤكدا علي 'تضافر الجهود لوقف النزيف الفلسطيني، وتحقيق الهدف الأكبر، وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم التي هجروا منها'.

انتهي **2054 ** 1837

