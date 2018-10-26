هنية بحث في اتصال هاتفي مع عون أوضاع مخيم المية ومية:

أمن لبنان أولوية فلسطينية

بيروت/26 تشرين الاول/ اكتوبر / ارنا- اتصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية هاتفيا صباح اليوم برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، تم خلاله الحديث عن الأوضاع المتدهورة في مخيم المية ومية، والاشتباكات الجارية هناك.

وعبر هنية - بحسب بيان - عن 'حرص الفلسطينيين في لبنان، علي العلاقة الأخوية الفلسطينية اللبنانية، وضرورة تطويرها'، كما أكد أن 'أمن لبنان أولوية فلسطينية وهو ما ترجمه الفلسطينيون عمليا من خلال تحييد مخيماتهم عن الأحداث الجارية في المنطقة، وعدم السماح بأن تكون منطلقا لأي عمل يضر بلبنان وأمنه'.
وشدد علي أن 'أمن المخيمات وجوارها يحظي بتوافق فلسطيني'، واتفق الجانبان علي 'أن ما يجري في مخيم المية ومية يجب أن يتوقف بأسرع وقت، وهو لا يخدم القضية الفلسطينية'، مؤكدا علي 'تضافر الجهود لوقف النزيف الفلسطيني، وتحقيق الهدف الأكبر، وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم التي هجروا منها'.
انتهي **2054 ** 1837



برچسب ها

سياسي

لبنان

هنيه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أمن لبنان أولوية فلسطينية

معظم المشاهدات

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

وسائل اعلام صينيه:

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

أحدث الأخبار

ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

موضوعات مرتبط