ايران تفنّد مزاعم إغلاق حسابات مصرفية لرعاياها داخل سلطنة عمان

وفي تصريح أدلي به محسن ضرابي رئيس الغرفة التجارية المشتركة لمراسل وكالة إرنا وعبر إصدار هذه الغرفة بياناً، تم نفي جميع المزاعم والأكاذيب في هذا الشأن مع وصف إياها بأنها مجرد شائعات نشرتها شبكات تواصل اجتماعي.

وكانت الغرفة قد أصدرت أمس الخميس بياناً بهذا الشأن لطمأنة النشطاء الاقتصاديين الايرانيين بعدم وجود أيّة صحة لهذه الشائعات وعدم وجود أيّ داع للقلق حيال الإستثمار في سلطنة عمان، مخاطبة بذلك الرعايا الايرانيين المقيمين في السلطنة أيضاً.

ودعت غرفة التجارة الثنائية، جميع الناشطين في القطاع الاقتصادي بمتابعة آخر أخبار تخص نشاطهم التجاري في سلطنة عمان عبر الغرفة التجارية المشتركة أو منظمة تنمية التجارة بين البلدين.

وبلغت نسبة الصادرات الايرانية سلطنة عمان عام 2016 533 مليون دولار شملت المواشي والحيوانات الحيّة ومنتجات الحديد والفولاذ والنحاس ومواد البناء والأسفلت.

انتهي** ع ج** 1837

