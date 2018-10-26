معصوم يأمل من الحكومة العراقية الجديدة تخطي الإختناقات مع أقليم كردستان

بغداد/26 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعرب الرئيس السابق فؤاد معصوم، عن أمله من الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، في تجاوز ما وصفها بـ'الاختناقات' مع اقليم كردستان.

وذكر بيان لمكتب معصوم، 'نهنئكم بمناسبة منحكم الثقة والتصويت علي انتخابكم أعضاء التشكيلة الوزارية المقدمة من قبلكم الي مجلس النواب لإدارة دفة البلاد عبر سلطتها التنفيذية للسنوات الأربع القادمة'.
وأضاف معصوم 'نتمني لكم العمل سوية بروح الفريق الموحد والمنسجم والكفوء تلبية لتطلعات الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته، والسعي الجاد والحثيث لضمان العيش الآمن والرخاء لعموم المواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية والتنمية المستدامة لمختلف مدن العراق ومحافظاته علي حد سواء'.
وتابع معصوم' اتمني لكم (عبد المهدي وحكومته) التوفيق بتعزيز وتطوير آفاق التفاهم المشترك بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان لتخطي الاختناقات السياسية والاقتصادية التي شهدتها السنوات السابقة' مشيرا 'عاليا ماجاء بمنهاجكم الوزاري من حرص وطني مسؤول علي النهوض بالواقع الأقتصادي والتنموي والخدمي لعموم مفاصل الدولة'.
وأكد معصوم 'ثقته بقيادة عبد المهدي وفريقه الوزاري الجديد، لما عرف عنكم من روح الإيثار والتفاني وأمتلاككم لرؤية وطنية شاملة ستمكنكم بالتأكيد من أداء المهام الملقاة علي عاتقكم بجدارة واستحقاق عاليين'.
وشدد معصوم 'لابد لي بهذه المناسبة أن أدعو كافة القوي والاحزاب السياسية لدعمكم ومؤازرتكم من أجل ضمان تطبيق برنامجكم الحكومي علي النحو الأفضل' داعيا المولي عز وجل أن يسدد خطاكم لمافيه خدمة العراق وشعبه الكريم. ومن الله التوفيق'.
وكان مجلس النواب، قد منح في جلسته اول امس ،الأربعاء ، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت علي المنهاج الحكومي.
وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي 'الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة'.
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معصوم يأمل من الحكومة العراقية الجديدة تخطي الإختناقات مع أقليم كردستان

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