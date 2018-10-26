ادانة فلسطينية لتطبيع دول الخليج الفارسي مع الكيان الصهيوني عبر بوابة الرياضة

غزة/26 تشرين أول/ أكتوبر/ إرنا- انتقدت فصائل فلسطينية مشاركة فريق صهيوني رياضي في مسابقات رياضية تستضيفها الدول العربية المطلة علي الخليج الفارسي.

وجددت حركة الجهاد الإسلامي رفضها وإدانتها الشديدة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بما في ذلك التطبيع الرياضي ومشاركة فرق صهيونية في مسابقات رياضية تستضيفها دول خليجية (قطر والإمارات).
واعتبرت علي لسان مسؤول مكتبها الاعلامي داوود شهاب ان رفع العلم الصهيوني الذي يمثل رمزاً للعنصرية والارهاب والعدوان هو تطبيع يجب ان يتوقف.
ووصلت وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية 'ميري ريغيف' إلي أبوظبي لتقف بجانب منتخب الكيان الصهيوني في مباريات 'غراند سلام ‎جودو' تحت علم الكيان لاول مرة في تاريخ الدول العربية المطلة علي الخليج الفارسي .
من جانبها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استضافة قطر فريقا رياضيا صهيونيا علي أراضيها، واستقبال إمارة أبوظبي لما يُسمي وزيرة الرياضة والثقافة ' ميري ريجف' علي رأس وفد رياضي بأنه خيانة واضحة وصريحة لدماء الشعب الفلسطيني والامة العربية، ومحاولة لتزييف الوعي العربي.
واعتبرت الجبهة في بيان وصل مراسل ارنا أن تصاعد وتيرة التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني في ظل الهجوم الأمريكي الصهيوني علي المنطقة العربية وخصوصاً علي القضية الفلسطينية ووصول هذه العلاقات إلي علاقات استراتيجية، تشكّل طعنة غادرة في خاصرة الامة العربية، بل وتواطئاَ فجاً في عدوانهم علي الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأشادت الجبهة بالمواقف المبدئية للعديد من الجهود الجارية في الكويت ومن بعض الشباب القطري الرافضين للتطبيع، داعية إلي ضرورة تطويرها وتعزيزها لتشمل كافة بلدان الخليج الفارسي تصدياً لسرطان التطبيع.
كما دعت الجبهة لضرورة تحويل مخرجات مؤتمر مقاومة التطبيع والذي نظمته حركة مقاطعة ' إسرائيل' في الخليج الفارسي قبل عام تقريباً إلي حيز التطبيق، وبما يساهم في وضع استراتيجية وآلية عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي ، والتصدي لأنظمة التطبيع وملاحقة رموزها ، وإلي توعية الشباب العربي بمخاطر التطبيع وأهدافه الخبيثة وضرره البالغ بالمصالح العليا للأمة العربية وعلي حالة الاستقرار في المنطقة العربية، وعلي العلاقات العربية العربية، وعلي القضية الفلسطينية.
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ادانة فلسطينية لتطبيع دول الخليج الفارسي مع الكيان الصهيوني عبر بوابة الرياضة

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