العراق: عمليات الفرات الاوسط لديها عشرات الخطط المتعلقة بأمن وخدمة زوار الاربعينية

وقال المحمداوي في بيان صحفي للحشد الشعبي، ان 'قوات الحشد الشعبي والشرطة والجيش يعملون منذ 10 ايام لتنفيذ خطة تامين زوار الاربعينية'، مؤكدا 'لدينا عشرات الخطط المتعلقة بامن وخدمة زوار الاربعينية'.

واضاف ان 'جميع القطاعات تنضوي بامرة قيادة عمليات الفرات الاوسط وهناك تعاون مع محور الفرات الاوسط للحشد في مجال تنفيذ خطة الزيارة'.

وداعا المحمداوي الي 'توفير وسائل نقل للزائرين عقب عودتهم من محافظة كربلاء'.

وفي ذات السياق أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية عن تجهيز محافظتي كربلاء والنجف بـ 40 مليون لتر من المشتقات النفطية وقرابة 700 ألف أسطوانة غاز منذ بداية الزيارة الاربعينية.

وقال مدير عام شركة التوزيع المهندس كاظم مسير ياسين في بيان انه 'تم تجهيز محافظة كربلاء خلال فترة الزيارة بـ 10 ملايين لتر من البنزين وخمسة ملايين لتر من النفط الأبيض وستة ملايين لتر من زيت الغاز إضافة الي تجهيز 431660 أسطوانة غاز سائل'.

وأضاف أن 'من بين تلك الكميات حصصاً للمواكب والهيئات الحسينية منذ بداية الزيارة' لافتا الي أن 'الخدمة والتجهيز مستمرة لغاية انتهاء الزيارة وبجهود كبيرة واستثنائية بدءاً من إدارة الفرع ومنتسبيه الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لغرض إنجاح مراسم الزيارة'.

كما أوضح مدير فرع كربلاء حسين الخرسان 'بأن عدد المشاركين بعملية توزيع المنتجات النفطية للمواكب وجهد نقل الزائرين من الموظفين والوكلاء الرسميين بلغ 1597 موظفاً علاوةً علي توفير 228 سيارات مختلفة الأشكال والأحجام لنقل الزائرين وتوفير 610 من الآليات والمعدات المساهمة بنقل وتجهيز المنتجات المختلفة'.

أما بالنسبة لمحافظة النجف الأشرف قال مدير فرع النجف زيد المخزومي 'جهزنا محافظة النجف والمواكب والهيئات الحسينية المشاركة في الزيارة بـ 10 ملايين لتر من البنزين وأربعة ملايين لتر من النفط الأبيض و 180281 أسطوانة غاز سائل و6 ملايين لتر زيت الغاز مبيناً مشاركة 80 آلية و300 موظف من كوادر الفرع والملاكات الساندة بالإضافة الي تسخير الجهد الهندسي من معدات وقلابات بمختلف أنواعها للمساهمة بإنجاح الزيارة'.

يذكر أن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية يشرف بشكل مباشر علي عملية تجهيز المواكب الحسينية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وإلتقي خلال جولته في النجف الأشرف بالمحافظ لؤي الياسري وبحث معه عملية تجهيز المواكب بالمشتقات النفطية خاصة تلك التي تقع علي طريق كربلاء – النجف.

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