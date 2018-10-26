نمو في عوائد السلع الايرانية المصدّرة بلغ 240 بالمائة

وبلغت عوائد إجمالي الصادرات الايرانية غير النفطية من مارس حتي سبتمبر هذا العام 23 مليار دولار، مقابل استيراد بلغ 22 مليارا و182 مليون دولار ليكون الفارق بينهما 940 مليون دولار لصالح التصدير.

وبيّنت جداول البنك المركزي ذات الصلة بعوائد وأسعار 16 مجموعة من السلع التي قامت البلاد بتصديرها، إرتفاعَ مؤشرها خلال سبتمبر 2018 الي 849.2 ما يعني نمواً قدره 25.9 مقارنة بشهر يوليو نفس العام.

وأمّا أهم المنتجات والسلع الايرانية التي شهدت نمواً في العوائد التصديرية هي كالتالي:

الميثانول والبروبان السائل ومادة البولي إيثيلين الخفيف والبيوتان السائل والفستق والمركبات الكيميائية وسماد يوريا والآمونيا والزيوت الصناعية و ومادة البولي إيثيلين الثقيل والمكيفات المائية وتحبيب النحاس واللبن الرائب والنحاس المعالَج ومادة مينو إثيلين غلايكوا الصناعية.

وكذلك صدّرت ايران قضبان الحديد الملتوية والسجاد اليدوي المحاك من الصوف والأسفالت والكاشي والسراميك وأصناف البلاط وسبائك الألومنيوم و «الزبيب والخضرة» و«البسكويت و الويفر» والإسمنت وشمع البارافين وأصناف السمك المجمد.

يُضاف اليها تصدير الكعك والبوظة والخراطيم البلاستيكية والجرارات الزراعية والتمر و«مساحيق الغسيل وسوائل الغسيل» والشوكولاتا البيضاء دون مادة الكاوكاو ومِشعاع تبريد الماء في السيارات والزعفران والزجاج وقضبان الحديد ورقائق البطاطا ومطاط النيكل لعجلات الدراجات النارية.

كما تم تصدير جلود الخراف وزيوت السيارات وزيوت المحركات و«المستخلصات و عصير الليمون» وقضبان النيكل وأمعاء الخِراف وأحجار البناء المعالَجَة والسجاد الالي و الأحذية ذات الأرضية والجلد الصناعي والمعدات الصينية الصحية والأكياس من مادة البروبيلين وسخانات المياه المشتعلة بوقود الغاز.

وضمت اللائحة الصمغ و فروموليبدن(من منتجات الألمنيوم) و مادة Molybdenum(IV) oxide والأرضيات (الموكيت) ومستخلص عرق السوس ومادة «بولي فاينيل كلرايد» والشكلات الحاوية لمادة الكاوكاو والشامبو والمعكرونة وصفائح الزجاج.

اضيف اليها الصابون والبولي إستايرن، والكريستال والملامين، والدراجات النارية وبخاخات الالوان وزيت الصويا وماكنات الخياطة وسبائك الرصاص ومسحوق الباريت وأصباغ البناء وقضبان الحديد وألكايد صمغ الاشجار والقماش المنسوج بالحياكة ومنتجات النيوبان ومسحوق طين البنتونيت.

انتهي** ع ج** 1837

