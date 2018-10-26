النقل الخاص العراقية تعزز مركباتها في منفذ الشلامجة باعداد اضافية

وذكر مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي في بيان صحفي ان 'غرفة عمليات زيارة الأربعين استجابت لطلب إدارة منفذ الشلامجة الحدودي بإرسال تعزيزات اضافية من المركبات الخاصة من أجل ضمان انسيابية النقل والحيلولة دون حدوث أية اختناقات مرورية' .

واضاف الساعدي الي ان 'الشركة تتابع عمليات النقل من بقية المنافذ الحدودية وتعززها بأرتال المركبات المرابطة كجهد احتياطي هناك' .

وتشمل خطة وزارة النقل العراقية لهذا العام نقل الزائرين الايرانيين من المنافذ الحدودية الي العتبات المقدسة كما تضمنت النقل بين القطوعات الامنية.

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