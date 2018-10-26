المطران حنا: الوضع في القدس خطير ودول عربية متورطة بتسريب العقارات بالمدينة

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا اعتبر ان عمليات التسريب تشير الي وجود بعض العملاء والسماسرة والمرتزقة الذين باعوا ضميرهم وباعوا دينهم وباعوا انتمائهم لهذه الارض بحزمةٍ من دولارات الخيانة والعمالة.

واعتبر حنا في حديث لمرسل ارنا ان هؤلاء العملاء موجودون ومنذ عام 48 ومنذ عام 67 السماسرة يقومون بدورهم الكارثي الخطير المشبوه بحق مدينة القدس.

ووصف الاب حنا واقع المدينة المقدسة بالمأساوي حيث تم خلال السنوات الاخيرة تسريب الكثير من العقارات بحيث يلحظ من يزور القدس أن هناك الكثير من الابنية والمنازل التي يرفع عليها علم الاحتلال وقد تم تسريبها عبر اشخاصٍ معروفين هربوا الي امريكا استراليا وأوربا او غيرها من الاماكن اليوم وبعضهم للأسف الشديد ما زالوا موجودين في المدينة المقدسة وينتقلون من مكان الي مكان وكأنه لم يحدث شيء.

واعتبر أن هذا إن دل علي شيء يدل علي الحالة الفلسطينية المتردية التي وصل اليها وضع المدينة التي تحتاج إلي كثير من التغيرات نحو الأفضل.

وأضاف :' اقول بصراحة أن القدس في خطرٍ كبير اذا بقي الوضع علي ما هو عليه الان نحن سنأتي الي يوم ستكون مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة في أيدي جهات استيطانية صهيونية لأن التسريبات مستمرة ولربما ما لا نعرفه هو اكثر بكثير من الذي نعرفه.

ورأي أن هنالك حاجة ماسة لكي يكون في مدينة القدس مرجعية وطنية تنهي حالة الارتباك والفوضي في المدينة المقدسة مضيفا :' نحن بحاجة الي هيئة من شخصياتٍ دينية ووطنية مقدسية اسلامية ومسيحية لمتابعة هذه الملفات الخطيرة لاسيما مسألة تسريب العقارات.

وأكد أن مدينة القدس تمر بمرحلة كارثية و تسريب العقارات لربما من اخطر هذه المظاهر التي تمر بها القدس لكننا نؤكد أن كل هذه الصفقات أيا كانت الجهات التي تقوم بها إنما تقوم بعمل غير قانوني وغير شرعي لان القدس مدينة محتلة وما يتم بظل الاحتلال غير قانوني وغير شرعي ولا يحق لأي طرفٍ او أي جهةٍ أن تبيع أو ان تفرط أو أن تسرب وخاصةً الاوقاف .

وأوضح حنا ان الكيان الصهيوني يستغل ما يمر به الوطن العربي وحالة الحروب والدمار والخراب والارهاب والفتن التي كان هدفها الاساسي أن تنحرف بوصلة العرب عن القدس لينفذ مخططاته.

واعرب عن اعتقاده أن هنالك اطرافا عربية متورطة بعمليات التسريب و ليس فقط اشخاص وربما دول تقف خلف هؤلاء الاشخاص وهو ما يتطلب أكثر من بيانات الشجب والاستنكار.

وأضاف :' نحن لن نترك مدينة القدس فريسةً للأطماع الاحتلالية ولن نترك مدينة القدس فريسةً لهؤلاء العملاء والمرتزقة الذين يخدمون اجندات الاحتلال بالأموال التي تدفع لهم من هنا وهناك لكي يكونوا جزءا من مشروع تصفية مدينة القدس وإنهاء ملف مدينة القدس'.

وأضاف :'القضية صعبة جدا ولكننا لن نستسلم نحن سنبقي صامدين في هذه المدينة المقدسة وسنقوم بكل ما يمكن من إجراءات من اجل الحفاظ علي هذه المدينة وهويتها العربية الفلسطينية'.

انتهي **387** 1837

