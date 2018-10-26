تغطية إعلامية لمراسم الأربعين عبر 1600 صحفي و وثائقي أجنبي

كربلاء/26تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن المسؤول عن الأجواء الافتراضية والإعلام في لجنة الأربعين الحسيني في العراق «محمد علي أنوشه» اليوم الجمعة عن قيام 1600 صحفي ومنتج برامج و منتج برامج وثائقية أجنبي بتغطية مراسم الأربعين الحسيني في العراق يمثلون 32 بلداً و120 مؤسسة اعلامية دولية.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا من مدينة كربلاء تطرق أنوشه الي الحديث عن النشاط الإعلامي وتوظيف الأجواء الافتراضية لخدمة مراسم الأربعين الحسيني مصرحاً بأّنّ الصحفيين الأجانب ومنتجي البرامج يمارسون حالياً مهامهم الاعلامية في 16 نقطة علي مدي الطريق المؤدية الي كربلاء.
واضاف: تمثلت هذه المهام في توثيق المراسم والتغطية الاعلامية لها علي مستوي العالم بدأت منذ 28 من شهر محرم هذا العام وستستمر حتي نهاية هذه المراسيم الحصرية النادرة في العالم.
وأعلن عضو المجلس الاعلي لقنوات الراديو والتلفزيون الإسلامية عن إقامة 12 استوديو في كربلاء وتفعيل 45 موجة متصلة بالأقمار الصناعية لبث المراسيم وعرض أحداث الأربعين الدينية الي جانب وجود 59 وحدة اعلامية مسيّرة متنقلة.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

فرهنگي

كربلاء

الاربعين

تغطية اعلامية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تغطية إعلامية لمراسم الأربعين عبر 1600 صحفي و وثائقي أجنبي

معظم المشاهدات

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

وسائل اعلام صينيه:

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

أحدث الأخبار

ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

في الأسبوع الـ31 لمسيرة العودة.. غزة تتحدي وتصمد

افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

افتتاح معرض الصناعات الثقافية في بكين بمشاركة ايرانية

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات

الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

الرئيس الايراني يهنئ بمناسبة العيد الوطني للنمسا

موضوعات مرتبط