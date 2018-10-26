تغطية إعلامية لمراسم الأربعين عبر 1600 صحفي و وثائقي أجنبي

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا من مدينة كربلاء تطرق أنوشه الي الحديث عن النشاط الإعلامي وتوظيف الأجواء الافتراضية لخدمة مراسم الأربعين الحسيني مصرحاً بأّنّ الصحفيين الأجانب ومنتجي البرامج يمارسون حالياً مهامهم الاعلامية في 16 نقطة علي مدي الطريق المؤدية الي كربلاء.

واضاف: تمثلت هذه المهام في توثيق المراسم والتغطية الاعلامية لها علي مستوي العالم بدأت منذ 28 من شهر محرم هذا العام وستستمر حتي نهاية هذه المراسيم الحصرية النادرة في العالم.

وأعلن عضو المجلس الاعلي لقنوات الراديو والتلفزيون الإسلامية عن إقامة 12 استوديو في كربلاء وتفعيل 45 موجة متصلة بالأقمار الصناعية لبث المراسيم وعرض أحداث الأربعين الدينية الي جانب وجود 59 وحدة اعلامية مسيّرة متنقلة.

انتهي** ع ج** 1837

