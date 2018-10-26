العراق: عبد المهدي يتسلم الحقائب الوزارية من العبادي

وقال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مراسيم التسليم والاستلام بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء 'بحمد الله والتوكل عليه نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب'.

واضاف 'قدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة وسنعمل علي تنفيذه وان هدفنا الأسمي هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عاني طويلا وآن له ان يقطف ثمار صبره وتضحياته '، مشيرا ان 'علينا جميعا التعاون والعمل يداً بيد من اجل حاضرنا ومستقبلنا ،حيث ان امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا' .

ووجّه عبد المهدي 'الشكر الي العبادي علي تعاونه خلال هذه المرحلة وحرصه علي التداول السلمي للسلطة'.

بدوره اشار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الي 'انه وفي مثل هذه الايام من عام ٢٠١٤ كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في ايام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة داعش الارهابية علي مساحات واسعة من العراق وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن المقدسة ، وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق علي حافة التقسيم'.

واضاف العبادي' نسأل الله ان نكون قد ادينا الامانة بكل ما نستطيع رغم ان الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار اسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق، مبينا ان مدن العراق اليوم آمنة وان ملايين النازحين قد عادوا لمدنهم المحررة واصبحت لدينا قوات امنية وجيش وطني، واوضح العبادي ان تداول السلطة بشكل سلمي هو غاية مانحرص عليه اليوم ، وهذه الامانة نسلمها بكل ود وتعاون وارتياح من اجل ان تستمر الحياة ويزدهر الأمل بمستقبل هذا الوطن الذي عاني طويلا '.

وبارك العبادي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي نيل حكومته ثقة مجلس النواب متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته.

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