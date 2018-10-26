عادل عبدالمهدي يعلن اكمال الكابينة الوزارية قريبا دون تبديل قائمة المرشحين

بغداد/26 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اكتمال التشكيلة الوزارية قريباً، فيما كشف عن عدم تبديل قائمة المرشحين.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي، الخميس، ان 'حرية التعبير هي الأساس وهو مبدأنا ولكن قد تستغل وهي تستغل بالفعل وتمارس دورا سلبيا كبيرا احياناً'، لافتا الي ان '95% من المعلومات المتداولة عبر وسائل الاعلام غير صحيحة وهي تؤثر حتي في السياسات وهي مؤذية للسياسة العامة وحماية المواطنين وعمل الدولة'.
وأضاف ان' الكثير من دول العالم وضعت إجراءات صارمة لهذه الوسائل وتلاحقها قانونياً لمن تسيء استخدام حرية التعبير لأهدافها'، داعيا وسائلا الاعلام كافة الي' التعاون في هذا المجال'.
واشار عبدالمهدي الي انه ' ليست المرة الأولي التي تظهر فيه الحكومة غير كاملة ففي المرات السابقة لم يصوت علي عدد من الوزارات وتبقي بعضها شاغرة تملأ بالوكالة'، عازياً أسباب عدم التصويت علي جميع المرشحين في الكابينة الوزارية الي' اجراءات العمل وارادها النواب من خلال طرحها المساءلة والنزاهة في الشخصيات المرشحة لم تطرح سابقاً لغرض الاطمئنان'.
وتابع 'كانوا يصرون علي هذه المسالة واخذت وقتا طويلا من النقاش ونحن طرحنا مفهوما ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن كابينته الوزارية كما هو معمول به في دول العالم بالتالي نحن قلنا لأعضاء البرلمان انه في طلب الترشيح للمناصب الوزارية لم يقدم احد انه يجب توفير كذا شرط في شخص الوزير، بالتالي كان نوعا من الارتباك والاختلاف سبب في عرقلة عمل مجلس النواب وكنا امام خيارين اما التأجيل حتي نستوفي هذه الشروط ونحن نقترب من المدة النهائية للتوقيتات الدستورية ويعني انتهاء التكليف وهذا يعني العودة الي مجددا للكتلة الأكبر والي فراغ دستوري ودولي كبير'.
ولفت الي ان' قادة الكتل ارتاي بما انه صوت إيجابا علي البرنامج الحكومي وانا اتصلت برئيس المحكمة الاتحادية وقال بما انه صوت علي المنهاج الوزاري واغلبية +1 يكفي لتشكيل الحكومة فتلافيا لتعقيد الوضع ارتاي الاخوة ماهو متفق عليه'، موضحاً ان' عدم التصويت علي مرشحي الكابينة الوزارية للاطمئنان وليس علي شخص المرشح تم التوافق بالذهاب الي 14 وزيرا وهذا يشكل اكثر من 50+1 وان شاء لله ستكتمل الحكومة في عناصرها 22 وزيرا ولاتوجد تفسيرات أخري بل مجرد اختلافات وهو حق مجلس النواب ونحن نحترمهم'.
واكد عبدالمهدي 'لم نستبدل احدا في القائمة وهي متكاملة ولو اجري التصويت يوم امس الاول علي بقية الأعضاء لكنا قد عرضنا نفس الأسماء التي عرضت علي مجلس النواب من حق البرلمان ان لايصوت علي أي من الأعضاء الان في هذه الفترة اذا ارتأت الكتل تغيير مرشحيها سنأخذ هذا في نظر الاعتبار'.
وحول جلسة مجلس الوزراء الأولي برئاسته قال عبد المهدي' بحثنا في اول جلسة لمجلس الوزراء آليات عمل المجلس'، مضيفاً ان' اولويات عمل الحكومة المقبلة هي القضاء علي الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة'.
واستطرد 'كما اولينا اهمية للعمل بروح الفريق الواحد لجميع الوزارات من اجل الخروج بنتائج جيدة تخدم الشارع العراقي'، مؤكدا علي 'ما ورد في الدستور في ما يخص الحقوق والحريات'، منوها الي اننا'سننتهي قريبا من اكمال التشكيلة الوزارية ولا توجد هناك اشكالات كما تصورها بعض الاوساط'، مستدركا 'قدمنا التشكيلة الوزارية مبكرا لتلافي حدوث فراغ جراء انتهاء مدة التكليف الذي قد يؤدي الي ازمة في البلد'.
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عادل عبدالمهدي يعلن اكمال الكابينة الوزارية قريبا دون تبديل قائمة المرشحين

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