مساعد وزير النفط الايراني:

يتسنّي للزبائن الأجانب شراء النفط الايراني عبر بورصة الطاقة

طهران/26تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال مساعد وزير النفط «علي كاردر» اليوم الجمعة: إنّ الزبائن الأجانب يتسني لهم شراء النفط الخام الايراني من بورصة الطاقة عبر إستلامهم رمزا تداوليا منها.

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا أضاف كاردر بأنّ زبائن أجانب استلموا حتي الآن ما يزيد عن 100 رمز تداولي من بورصة الطاقة يُوفّر لهم إمكانية شراء النفط الخام الايراني و مشتقاته.
وصرّح المدير العام لشركة النفط الوطنية بأنّ عزم وزارة النفط لبيع الخام الايراني عبر بورصة الطاقة جاد للغاية وسيتم إجراؤه طبقاً للخطة الموضوعة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التنويع في أساليب عرض النفط ومشتقاته بمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي حظي بدعم وترحيب حكومي.
وسيبدأ البيع والتصدير عبر بورصة الطاقة إعتباراً من 28 تشرين الاول/اكتوبر هذا العام يتم خلاله عرض مليون برميل يومياً في بورصة الطاقة وستكون الفرصة متاحة أمام الجميع لشراء هذه المادة فور أن يدفعوا سعره 20 بالمائة بالعملة الايرانية (الريال) و80 بالمائة بالعملة الصعبة.
وستقوم شركة النفط الوطنية بتأييد الدفع وستقوم ايضاً بإعلان سعر البرميل في هذه الصفقات.
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علي كاردر

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يتسنّي للزبائن الأجانب شراء النفط الايراني عبر بورصة الطاقة

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