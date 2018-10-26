سياسة الخداع المعلوماتي تهديد للإستقرار في العالم المتقدّم

وفي كلمة ألقاها خلال إجتماع لمسؤولي وسائل الإعلام اُقيم في إطار المؤتمر الانساني السادس بالعاصمة باكو تحت عنوان «الأخبار الكاذبة تهديد للإستقرار في العالم المعاصر» أضاف هاشمي بأنّ الخداع المعلوماتي ليس بالوارد الجديد علينا بل هو وسيلة تغيّرت آليات تطبيقها علي مرّ الزمان.

وقال هاشمي: إنّ المروجين للأكاذيب عادة ما يوظفون في كل عصر أكثر وسائل الاعلام شعبية خاصة تلك التي تكون بمتناول أيدي الناس في كل زمان ومكان.

كما رأي هاشمي إهتمام مروجي الأكاذيب بعنصر السهولة والبساطة عند بثهم الأخبار واهتمامهم البالغ بشبكات التواصل الإجتماعي التي باتت متفوقة علي جميع وسائل الإعلام.

وأعرب مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء عن إعتقاده بأنّ سبب هذا التأثير البالغ الذي تتركه شبكات التواصل الاجتماعي علي مستخدميها يعود الي عدم استنادها الي استدلالات ملموسة بارزة وإكتفائها بالتأثير علي مشاعر المستخدم لها.

وقال هاشمي خلال الإجتماع: إنّ شبكات التواصل الاجتماعي تنشر المعلومات الخاطئة والمغلوطة في شتي المجالات بأسرع وقت وبتأثير أشدّ وطأً، مقارنة بالمعلومات الصحيحة التي يتم بثها.

وبيّن مدير عام وكالة إرنا أنّ الأبحاث تشير الي توقُّع المخاطبين الإستماع الي أخبار حقيقية قلّما تثير لديهم الإنفعال، في حين أنّ الأخبار الخاطئة المزيّفة تتسم بطابع إبداعي يبعث لدي الفرد الدهشة والإستغراب ويسرِّب الخوف أو الكراهية الي نفسه ويجعله يقوم بإعادة نشر المعلومة.

وأشار هاشمي الي مسؤولية وسائل الإعلام المحترفة في صيانة الرأي العام أمام الآثار السلبية التي يتركها هذا الترويج الكاذب موصياً بتوظيف القضايا الساخنة التي تتولد داخل المجتمع والتي يوليها الناس أهمية بالغة ومشدداً علي أهمية ملء الفراغ الإعلامي لمنع نشر الشائعات في هذه الشؤون.

وأضاف هاشمي بأنّ رفع مستوي الوعي الاعلامي لدي المواطن سيُحصّنه أمام تداعيات ترويج الأكاذيب وقال: إنّ الثانويات في ايران تدرّس تلامذتها كتاباً يحمل عنوان «التفكير والتثقيف الاعلامي».

وتوقّعَ مدير عام وكالة إرنا بأنّ التطوّر التقني سيزيد من حجم التحديات الناجمة عن الأخبار الكاذبة والخداع الإعلامي وسيزيد من مسؤولية الإعلام المحترف في هذه المواجهة.

انتهي** ع ج** 1837

