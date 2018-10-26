استمرار جرائم العدوان يكشف وهم إنسانية المجتمع الدولي

وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ' لا تكاد تجف دماء ضحايا مجزرة يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن حتي يرتكب مجزرة أخري' .

وأشار إلي أن تحالف العدوان استهدف أمس الاول تجمعا سكانيا بمنطقة المسعودي بمديرية بيت الفقيه ما أدي إلي استشهاد 21 شخصا وجرح 11 آخر، كما استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بينهم أطفال.

ولفت جابر إلي أن استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مسلسل المجازر المروعة بحق اليمنيين منذ أربعة أعوام، يكشف وهم إنسانية المجتمع الدولي .

وأضاف ' إن شعارات حقوق الإنسان التي يرفعها المجتمع الدولي ليست سوي أوراقا للمزايدة والمقايضات السياسية والاقتصادية علي حساب دماء الضحايا وأنات المكلومين '.

ودعا ناطق حكومة الإنقاذ الوطني أحرار العالم من وسائل إعلامية ومنظمات حقوقية وناشطين الوقوف إلي جانب الشعب اليمني وإدانة ومناهضة ما يتعرض له من جرائم إبادة جماعية مروعة وحصار مميت منذ أربعة أعوام.

وأكد أن هذه الجرائم وغيرها من جرائم العدوان لن تمر دون رد رادع.

انتهي ** 1837

