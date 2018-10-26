مسؤولية إسلام آباد أن لاتقصّر في تحرير حرس الحدود الايرانيين

وقال زمان كائره في تصريح له : إنه يتوجب علي الحكومة الحالية في باكستان توظيف جميع طاقاتها لتحرير هؤلاء المختطفين.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا وصف «كائره» هذا الحادث بأنه مرٌّ و باعث للأسي بالنسبة لإيران الشقيقة والمسلمة، لافتاً الي مساعٍ تقوم بها قوات الأمن والجيش الباكستاني للعثور علي مخبأ جماعة 'جيش العدل' الارهابية وإطلاق سراح المختطفين.

وقال كائره: إنّ المنظمات الأمنية الأجنبية لها دور في تأسيس الجماعات الارهابية والتحديات الناجمة عن ذلك، مؤكداً علي توظيف المنظمات الاستخبارية والامنية الاجنبية لهذه الجماعات بهدف تمرير مخططاتها وبلوغ أهدافها.

و عزا كائره عدم وجود أمان مستتب في الحدود بين البلدين الي إستمرار زعزعة الأمن وإنعدام الإستقرار في أفغانستان والي نشاطات الجماعات التكفيرية والارهابية علي أراضي هذا البلد.

يُذكَر بأنّ عددا من قوات التعبئة الشعبية و حرس الحدود الايرانيين تم اختطافهم عشية 15 تشرين الاول/ اكتوبر في منطقة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.

انتهي** ع ج** 1837

