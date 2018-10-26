ديلي بيست': عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

وكشفت الصحيفة أن اللقاء تم مطلع العام الماضي 2017.

وأوضحت أن الهدف من اللقاء كان دراسة خطط مواجهة إيران، عازية تلك المعلومات إلي مصدر مقرب من تحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر.

وقالت الصحيفة إن الشخص الذي حضر كممثل عن الجانب الإسرائيلي هو جويل زامل، المختص بوسائل الإعلام الاجتماعية.

وحضر اللقاء أيضا، الشخصية المثيرة للجدل، جورج نادر، ذو الأصول اللبنانية، الذي ذاع اسمه بكثرة في تحقيقات مولر، وعلاقته بالانتخابات الرئاسية، والإمارات.

'ديلي بيست' قالت إن من بين الشخصيات التي حضرت تلك الاجتماعات مساعد ترامب الأسبق، ستيف بانون.

وناقشت الاجتماعات التكتيكات الاقتصادية والإعلامية والعسكرية لإضعاف إيران.

يشار إلي أن الملك سلمان أقال اللواء أحمد عسيري من منصبه، بعد تورطه في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي داخل مبني القنصلية السعودية في اسطنبول.

انتهي ** 1837

