روسيا تخطط لإجراءات تُقلّل من تأثير الحظر الأمريكي علي تعاونها مع ايران

وخلال تصريح أدلت به أمام عدد من الصحفيين أضافت زاخاروفا بأنّ المواقف الروسية الرئيسية حيال ايران تَعتبر الحظر الأمريكي الأحادي المفروض عليها غير قائم علي اُسس قانونية، مشيرة الي إعتماد طهران وموسكو خطة تعاون في مجال الطاقة.

وصرّحت زاخاروفا بوجود إتفاقات طاقوية كثيرة بين ايران وروسيا جارية في إطار لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري، منها تعاون البلدين في إنشاء محطة حرارية لتوليد الكهرباء وإنشاء الوحدتَين الثانية والثالثة التابعتين لمحطة بوشهر النووية.

واعتبرت المتحدة باسم الخارجية الروسية إنسحاب واشنطن من المعاهدة الصاروخية القصيرة والمتوسطة المدي وإنتاج صواريخ محظورة، أمراً باعثاً للقلق وخطأ فادحاً إرتكبه ترامب.

و وصفت زاخاروفا هذا الإنسحاب الأمريكي من معاهدة حظر انتاج الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدي بأنه يمثل أكبر الأخطار علي العالم.

كما لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الي أنّ واشنطن تسعي الي فرض وجودها كأقوي دولة عسكرية في العالم، ناسية أنّ هذا الموقف سيؤدّي الي زيادة حدة التوترات في العلاقات بين الدول وسيترك إنطباعاً لايخدم الإستقرار الاستراتيجي والأمن الدوليَين.

وحذّرت زاخاروفا من مغبة هذا الانسحاب الامريكي قائلة: إنّ خروج ترامب من المعاهدة الثنائية مع روسيا سيزيد من نسبة المنافسة التسليحية العالمية.

هذا و وصفت زاخاروفا الحالة في منطقة التنف السورية بأنها مقلقة، تَدعم فيها القوات الأمريكية الأكراد الانفصاليين وقالت: إنّ الارهابيين يطالبون كل سوري يريد مغادرة التنف بدفع ألفي دولار لهم مقابل السماح له بذلك.

وعن إدلب قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأنّ الارهابيين في إدلب السورية يمارسون حالياً إجراءات محرِّضة للعنف كانت آخرها إطلاق 37 قذيفة نحو المناطق السكنية فيها.

وكانت المعاهدة الصاروخية النووية التي انسحب منها ترامب وُقّعَت عام 1987 بين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف اُعلن فيها الجانبان حظر إستخدام وتطوير الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدي ماعدا الصواريخ البحرية.

انتهي** ع ج** 1837

