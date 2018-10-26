خلال اجتماع الذكري الاربعين لاعلان الماتي بكازاخستان

وزير الصحة الايراني يستعرض منجزات البلاد في القطاع الصحي

موسكو / 26 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
استعرض وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني حسن قاضي زادة هاشمي، في اجتماع الذكري الاربعين لاعلان الماتي في كازاخستان، منجزات ايران في قطاع الصحة خلال الاعوام الاربعين الماضية.

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وزير الصحة الايراني يستعرض منجزات البلاد في القطاع الصحي

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