وزير الصحة الايراني يستعرض منجزات البلاد في القطاع الصحي

موسكو / 26 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-استعرض وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني حسن قاضي زادة هاشمي، في اجتماع الذكري الاربعين لاعلان الماتي في كازاخستان، منجزات ايران في قطاع الصحة خلال الاعوام الاربعين الماضية.
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وزير الصحة الايراني
منجزات ايران
اعلان الماتي
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