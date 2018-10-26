تطوير التعاون الطبي بين ايران وروسيا

وفي هذا اللقاء الذي جري الخميس علي هامش اجتماع الذكري الاربعين لاعلان الماتي قال وزير الصحة الايراني، ان ايران استفادت من خبرات روسيا في مجال خفض الوفيات الناجمة عن الجلطات الدماغية وحققت نجاحات في هذا المجال ما يعد انموذجا ناجحا للتعاون بين البلدين في مجال الصحة والعلاج.

واشار الطرفان الي تنمية صناعة الادوية في البلدين، واكدا اهمية تبادل الخبرات وتطوير القدرات وطاقة الانتاج في قطاع صنع الادوية.

واكد الطرفان امكانية التعاون بينهما في مجال صنع الادوية وانتاج اجزاء الادوية واللقاحات.

من جانبها اشارت وزير الصحة الروسية الي ايعازات الرئيس بوتين بخفض واردات الادوية الي روسيا في العام 2019 وقالت، علينا المزيد من الاستفادة من خبرات ايران الناجحة في مجال صنع الادوية وانتاج اللقاحات.

واعلنت الوزيرة الروسية استعداد بلادها للتعاون مع ايران في قطاع الصحة وتوفير الادوية.

انتهي ** 2342

