ايران بطلة الباراكانو في سباقات الزوارق ببطولة اسيا

وحلت ايران في مركز الوصافة في سباقات الزوارق لفئة تحت 23 عاما والمركز الثالث للشباب.

وبلغت حصيلة المنتخبات الوطنية الايرانية للزوارق في هذه الفئات الثلاث؛ 35 ميدالية وهي 14 ذهبية و 12 فضية و 9 برونزية.

وحصدت ايران في الباراكانو وهي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ 6 ميداليات ذهبية و 2 فضية لتتبوأ المركز الاول متوجة بلقب البطولة.

فيما حصل منتخب ايران لفئة تحت 23 عاما 5 ميداليات ذهبية و 8 فضية و 4 برونزية محتلا مركز الوصافة.

اما منتخب شباب ايران لسباقات الزوارق الاسيوية فقد نال 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 5 برونزوية ليحل في المركز الثالث.

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