رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

نيويورك / 26 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي عبدالقوي يوسف بشان ملف الخلاف بين ايران واميركا بان المحكمة رات من الضروري ان تعلن بان اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة المبرمة مع ايران عام 1955.

جاء ذلك في تقرير قدمه رئيس محكمة لاهاي في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس حول الاجراءات التي اتخذتها المحكمة خلال العام الاخير.
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سياسي

رئيس محكمة لاهاي

اميركا

معاهدة الصداقة

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اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

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اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

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