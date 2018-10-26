اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

جاء ذلك في تقرير قدمه رئيس محكمة لاهاي في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس حول الاجراءات التي اتخذتها المحكمة خلال العام الاخير.

يتبع ** 2342

