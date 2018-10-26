المصادر البحرية توفر الارضية لعبور ايران من الحظر

وفي كلمته التي القاها الخميس خلال المراسم الختامية لمهرجان 'البحر طريق التقدم' الرابع في طهران، اعتبر الادميرال جعفري طهراني بذل المزيد من الاهتمام بالمصادر البحرية في الظروف الراهنة بانه يشكل افضل سبيل للعبور من اجراءات الحظر المفروضة من قبل قوي عالمية.

واعتبر عوائد ايران من المصادر البحرية بانها ضئيلة جدا واضاف، في الحقيقة لم تتم الاستفادة بصورة جيدة من من البحر في اجمالي الانتاج الوطني وان بلادنا ليس لها حضور نشط عمليا في الكثير من الاسواق البحرية.

واكد بان ايران ومن خلال ايجادها مسارات سككية وبحرية قادرة علي اداء دور فاعل في اسواق الدول التي لا منافذ بحرية لها في منطقة اسيا الوسطي.

وصرح بان سواحل منطقة جنوب شرق ايران تحظي بمميزات فريدة وتعد واحدة من اكثر المناطق حساسية في العالم، معربا عن امله بان يشكل هذا المهرجان ارضية للاهتمام بمزايا البحر ليشكل البحر بدوره الارضية لتنمية البلاد.

انتهي ** 2342

