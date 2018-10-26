مستشار وزير الدفاع الايراني:

المصادر البحرية توفر الارضية لعبور ايران من الحظر

طهران / 26 تشين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد مستشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الادميرال بيمان جعفري طهراني، بان المصادر البحرية تشكل افضل سبيل وارضية للعبور من الحظر.

وفي كلمته التي القاها الخميس خلال المراسم الختامية لمهرجان 'البحر طريق التقدم' الرابع في طهران، اعتبر الادميرال جعفري طهراني بذل المزيد من الاهتمام بالمصادر البحرية في الظروف الراهنة بانه يشكل افضل سبيل للعبور من اجراءات الحظر المفروضة من قبل قوي عالمية.
واعتبر عوائد ايران من المصادر البحرية بانها ضئيلة جدا واضاف، في الحقيقة لم تتم الاستفادة بصورة جيدة من من البحر في اجمالي الانتاج الوطني وان بلادنا ليس لها حضور نشط عمليا في الكثير من الاسواق البحرية.
واكد بان ايران ومن خلال ايجادها مسارات سككية وبحرية قادرة علي اداء دور فاعل في اسواق الدول التي لا منافذ بحرية لها في منطقة اسيا الوسطي.
وصرح بان سواحل منطقة جنوب شرق ايران تحظي بمميزات فريدة وتعد واحدة من اكثر المناطق حساسية في العالم، معربا عن امله بان يشكل هذا المهرجان ارضية للاهتمام بمزايا البحر ليشكل البحر بدوره الارضية لتنمية البلاد.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

مستشار وزير الدفاع

المصادر البحرية

الحظر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المصادر البحرية توفر الارضية لعبور ايران من الحظر

معظم المشاهدات

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

وسائل اعلام صينيه:

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

السفیر الایرانی فی لندن: امیركا فقدت مصداقیتها بانتهاكها للاتفاق النووی

السفیر الایرانی فی لندن: امیركا فقدت مصداقیتها بانتهاكها للاتفاق النووی

أحدث الأخبار

السعوديّة لن تُسَلِّم المُتَّهَمين بقَتلِ خاشقجي

السعوديّة لن تُسَلِّم المُتَّهَمين بقَتلِ خاشقجي

وزیر الصحة الایرانی یستعرض منجزات البلاد فی القطاع الصحی

خلال اجتماع الذكري الاربعین لاعلان الماتی بكازاخستان

وزیر الصحة الایرانی یستعرض منجزات البلاد فی القطاع الصحی

تطوير التعاون الطبي بين ايران وروسيا

تطوير التعاون الطبي بين ايران وروسيا

ايران بطلة الباراكانو في سباقات الزوارق ببطولة اسيا

ايران بطلة الباراكانو في سباقات الزوارق ببطولة اسيا

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

موضوعات مرتبط