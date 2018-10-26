في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

بغداد / 26 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد السفير الايراني المفوض في بغداد في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق من جديد في مرحلة اعادة الاعمار

وقال مسجدي في برقية التهنئة لرئيس الوزراء العراقي ووزراء حكومته الذين حصلو علي الثقة من البرلمان، ان ايران ستواصل دعمها للعراق كذلك في مرحلة اعادة الاعمار وتعزيز الاستقرار السياسي والامني واستمرار مكافحة الارهاب.
واعرب عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبلد الصديق والجار العراق في فترة تولي عادل عبدالمهدي مهمة رئاسة الوزراء.
كما وجه السفير الايراني برقية تهنئة مماثلة لوزير الخارجية العراقي الجديد محمد علي الحكيم، مؤكدا سياسة ايران المبدئية في دعم السيادة الوطنية وتنمية الديمقراطية وامن واستقرار وازدهار العراق، معربا عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

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