ايران تدعو العالم لتنفيذ قرار محكمة لاهاي حول شكواها من اميركا

جاء ذلك في كلمة القاها خوشرو في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس حول موضوع القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشان الشكوي التي رفعتها ايران ضد اميركا.

يتبع ** 2342

