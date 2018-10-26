في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة

ايران تدعو العالم لتنفيذ قرار محكمة لاهاي حول شكواها من اميركا

نيويورك / 26 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
دعا سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو المجتمع العالمي لتنفيذ قرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران من اميركا، داعيا الدول لعدم دعم الحكومة المخطئة.

جاء ذلك في كلمة القاها خوشرو في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس حول موضوع القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشان الشكوي التي رفعتها ايران ضد اميركا.
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الجمعية العامة

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ايران تدعو العالم لتنفيذ قرار محكمة لاهاي حول شكواها من اميركا

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