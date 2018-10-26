دبلوماسي جزائري: هناك مسؤولون في العالم العربي يغازلون نتنياهو

وقال الدبلوماسي الجزائري، في حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، الخميس'، إن تمحور أغلب النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، سببه 'أننا تراجعنا، ولأن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لا تريد أن تعمل مع بعضها البعض'.

وأشار الأخضر الإبراهيمي إلي عدم جدية الجامعة العربية في اهتمامها بالقضايا العربية، موضحا أن أشغال 'قمم هذه الجامعة تدوم ساعتين، وفوق كل ذلك لا وجود لنقاش ولا لتعاون بين هذه الدول'.

في هذا السياق، تحدث الإبراهيمي عن معاناة الشعب الفلسطيني، منذ عشرات السنين، واصفا الوضع 'بالفضيحة'، محملا المسؤولية 'لقوي إقليمية ودولية تركت شعبا برمته يواجه لوحده نظام أبارتيد'، ولكن الأدهي والأمر ـ حسب الإبراهيمي ـ أن 'مسؤولين في العالم العربي راكعون ومازالوا يغازلون نتنياهو'.

كما أدان الأخضر الإبراهيمي الصمت الذي يلزمه الغرب تجاه الحرب ضد اليمنيين، معتبرا أن 'النزاع يتدخل فيه عدة فاعلين إقليميين'، مرجعا 'عدم تدخل الدول الغربية لوقف هذه الحرب المفتعلة إلي كون النزاع 'لا يمس مصالحهم بصفة مباشرة، ولأن الذين يقتتلون هم عرب ومسلمون'.

أما عن الملف السوري، فقال الأخضر الإبراهيمي إن العامل المفجر للنزاع في سوريا كان الربيع العربي، وأنه كان في البداية حركة شعبية ثم تم استغلاله وتجييشه من طرف دول المنطقة.

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