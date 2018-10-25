المصارع الايراني عبدولي يتاهل لنصف نهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية

وبدات بطولة العالم للمصارعة الرومانية منذ اليوم الخميس وتستمر حتي 29 الجاري في مدينة بودابست المجرية، اذ اقيمت في اليوم الاول مسابقات تمهيدية للاوزان 55 و 63 و 72 و 82 كغم.

وفي الوزن 82 كغم، تغلب المصارع الايراني سعيد عبدولي صاحب الميدالية الذهبية العالمية والبرونزية الاولمبية، علي البولندي ادغار بابايان صاحب الميدالية الفضية.

وفي الجولة الثانية تغلب ايضا علي لاشا غوبادزة صاحب الميدالية البرونزية العالمية ليتاهل للمرحلة ربع النهائية.

وبعد ان تغلب عبدولي علي رفيق حسين اوف من جمهورية اذربيجان تاهل للمرحلة نصف النهائية لبطولة العالم للمصارعة الرومانية.

انتهي ** 1718

