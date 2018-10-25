اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

وقال شفيعي خلال لقائه مدير الحوزات العلمية للبلاد اية اهصص علي رضا اعرافي ان الخرائط التي اعدتها ايران عن الخليج الفارسي وبحر قزوين، هي متطابقة للمواصفات القياسية الدولية في مجال تخطيط الخرائط وتمثل خطوة مهمة.

وعن نشاطات مؤسسة تخطيط الخرائط قال ان هذه المؤسسة تعد واحدة من المؤسسات التخصصية والاساسية للبلاد والتي تاسست بهدف اعداد الخرائط للنشاطات الانمائية. لكن امتلاكها للخبراء البارزين ادي الي توسيع نشاطاتها لاعداد انواع المعطيات المتعلقة بالمواقع.

واضاف ان الوضع الجغرافي واعداد الخارطة المناسبة يشكل اساس كل نشاط انمائي ومتعلق بالبني التحتية، اذ ان مؤسسة تخطيط الخرائط ومن خلال الافادة من التجهيزات المتطورة مثل طائرات وسفن البحوث، تعمل بصورة تخصصية في هذا المجال.

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