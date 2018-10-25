ارنا جاهزة لنقل خبراتها لوسائل الاعلام الاذربيجانية

وقد التقي هاشمي مساء الاربعاء افلاطون اماشوف رئيس مجلس الصحافة بجمهورية اذربيجان ليقول ان ارنا جاهزة من خلال كلية الاخبار التابعة لها لنقل خبراتها في مجال الصحافة الي الصحفيين الاذربيجانيين في اطار دورة تدريبية.

وقال اننا نرحب باصدار ملحق مشترك بين صحيفة ايران وصحف جمهورية اذربيجان.

اما رئيس مجلس الصحافة بجمهورية اذربيجان افلاطون اماشوف فقد اقترح اقامة ملتقي الصحفيين للبلدان المطلقة علي بحر قزوين وقال ان هذه المنطقة الجغرافية تعد 300 مليون نسمة ويمكننا من خلال هذا الملتقي النهوض بدورنا في التعامل الاقليمي.

والدول المطلة علي بحر قزوين هي ايران وجمهورية اذربيجان وروسية وكازاخستان وتركمانستان.

واضاف اماشوف انه من اجل عقد هذا الملتقي فان بامكاننا اقامة ملتقي ثنائي بمشاركة صحفيي المدن الحدودية لايران وجمهورية اذربيجان.

من جانبه قال مدير عام ارنا ان ارنا قادرة علي متابعة فكرة عقد ملتقي الصحفيين للدول المطلة علي بحر قزوين من خلال الافادة من طاقاتها وامكاناتها.

وكان سيد ضياء هاشمي قد وصل الي باكو يوم امس الاربعاء للمشاركة في الدورة السادسة للمنتدي الانساني الذي يبدا اعماله يوم غد بمشاركة 580 شخصية من 97 بلدا و 24 منظمة دولية في مركز حيدر علي الثقافي بباكو.

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