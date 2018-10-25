يجب تقديم افضل الخدمات لزوار الاربعين

واضاف مقيمي اليوم الخميس لمراسل ارنا في النجف الاشرف وعلي هامش تفقده المواكب الموجودة هناك ان تقديم الخدمات للزائرين هو فخر عظيم وقيم و ان لجنة الاربعين في طهران تبذل جهودا قيمة لتقديم افضل الخدمات هناك.

واشار مقيمي الي مواكب لجنة الاربعين وقال انه يوجد في النجف الاشرف موكب تقيمه محافظة طهران يقوم بتقديم الخدمات لثلاثة عشر الف زائر يوميا وهناك مطبخ مزكزي يقوم بتقديم الطعام الساخن بمعدل 15 الف وجبة في الصباح ومثلها في الظهيرة والمساء.

وقال ايضا اننا اقمنا هناك مصفي للمياه الصالحة للشرب وكذلك مخابز ومراكز خياطة ومركزا طبيا يضم 38 طبيبا.

وافادت ارنا ان مقيمي وصل صباح اليوم الخميس الي النجف الاشرف.

انتهي**م م** 1718

