الناطق باسم الخارجية الباكستانية:

هناك تعامل بناء بين طهران واسلام اباد فيما يخص حرس الحدود المختطفين

اسلام اباد/25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية ان ثمه تعاملا بناء بين طهران واسلام اباد فيما يخص الاجراءات المتعلقة باطلاق سراح حرس الحدود الايرانيين المختطفين .

واضاف 'محمد فيصل' اليوم الخميس خلال موتمر صحفي وهو يرد علي سؤال لمراسل ارنا حول اخر الاجراءات بالنسبة لاطلاق سراح المختطفين من حرس الحدود الايرانيين اضاف ان القادة المحليين في المنافذ الحدود علي اتصال مستمر وان المسؤولين العسكرين يتعاونون في هذا الشأن.
يذكر انه تم يوم 15 اكتوبر اختطاف عدد من حرس الحدود الايراني في المنطقة الحدودية العازله (ميرجاوه) في محافظة سيستان وبلوجستان وذلك بواسطة عناصر الزمر الارهابيه المناوئه للثوره.
واعلنت وزارة الداخلية الايرانية ان المختطفين احياء وتحتجزهم زمرة ارهابيه مناوئه للثوره.
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هناك تعامل بناء بين طهران واسلام اباد فيما يخص حرس الحدود المختطفين

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هناك تعامل بناء بين طهران واسلام اباد فيما يخص حرس الحدود المختطفين

الناطق باسم الخارجية الباكستانية:

هناك تعامل بناء بين طهران واسلام اباد فيما يخص حرس الحدود المختطفين

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