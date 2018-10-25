مثقفون جزائريون: القنصليات السعودية لم تعد آمنة

وتداول العديد من رجال الثقافة والصحفيين الجزائريين خبر انكشاف تورط النظام السعودي في مقتل خاشقجي بكثير من السخرية المريرة واللاذعة.

وكتب الصحفي أبو طالب شبوب علي حسابه في 'الفيسبوك'، معتبرا أن السفارات السعودية لم تعد آمنة: 'ملف العمرة والحج: جواز سفر وشهادة طبية و270 ألف دينار ومنشار وكيس أسود كبير، ليس معقولا أن ينشروك ولا يجدون أين يضعوا أجزاءك أخي المؤمن الجزائري'.

وكتب رئيس القسم الثقافي بصحيفة 'أوريزون' (صحيفة حكومية ناطقة بالفرنسية): بعد الاعتراف بمقتل خاشقجي، ستعلن قريبا دولة الإرهاب العالمي المملكة العربية السعودية أن أموال الحج والعمرة ستحول، ابتداء من هذه السنة بصفة رسمية، مباشرة إلي الحساب البنكي لدونالد ترامب'.

وقال المسرحي حبيب بوخليفة في حسابه: آل سلول جزء من مشروع إسرائيل الكبري منذ تأسيس المملكة، في 1916.

وانتقد صحفي تلفزيون 'الشروق تي. في' 'الطاهر فتاني' تبريرات رجال الدين في المملكة لقتل الصحفي الخاشقجي. من جهته دان الصحفي محمود أبو بكر الموقف الأمريكي الصامت عن كل جرائم المملكة السعودية، وكتب: أكثر الخاسرين اليوم من توقعوا أن يكون مقتل خاشقجي، سببا لفرض عقوبات أمريكية علي السعودية'، مشيرا إلي أن الإدارة الأمريكية 'سماسرة الموت لم تحركهم أرواح الأطفال التي توأد في مهدها لأن تلك الأرواح لا تعني لهم شيئاً، وحتي التعاطف مع قضية خاشقجي، لم تكن انطلاقا من إنسانية الموقف، بل في إطار النيل من الخصم، عبر المبالغة في تصوير تهديدات ترامب'.

وأضاف محمود أبو بكر قائلا: 'اليوم نفض هذا الأخير (ترامب) يديه، لصالح مصالحه المالية!'

وقال محمود أبو بكر 'لم أكن أتوقع نهاية أقل سوء، ذلك لأن التحالف المدنس بين مملكة آل سعود ونظام العم سام تاريخيا قائم علي قاعدة المصالح تتصالح '.

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