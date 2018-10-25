البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

ودعا رئيس البرلمان 'محمد الحلبوسي' عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم اسماء الوزراء والمنهاج الوزاري.

وفي كلمته خلال الجلسة، اكد عبد المهدي تقديم رؤية تمتد من 2018 لغاية 2022 من خلال وضع برنامج وزاري يلبي اهم المتطلبات الانية والإستراتيجية التي يطلبها الوطن والمواطن، مشيرا الي ان البرنامج الحكومي يتضمن خططا لكل وزارة وفقا لاطار زمني محدد، منوها الي وضع برنامج تفصيلي لكل الوزارات بشكل ممنهج، مثنيا علي دور كتل سائرون والفتح والنصر والحكمة لاعطائه حرية اختيار الوزراء مما ساهم باختيار مرشحين مستقلين بعيدا عن المحاصصة، مقدما شكره لباقي الكتل النيابية لتقديم مرشحين حزبيين وغير حزبيين ضمن التشكيلة .

وأشار عبد المهدي الي وجود ثغرات في تمثيل أفضل للمراة وباقي شرائح الشعب حيث سيتم تلافيها وتعويضها في مواقع اخري سيتم عرضها لاحقا، موضحا بان الحكومة ستقدم برنامجا مفصلا ينسجم مع البرنامج المطروح وبالتعاون مع الوزارات خلال 100 يوم الاولي، مؤكدا علي عدم التساهل مع اي عملية غير قانونية جرت اثناء تشكيل الحكومة وأتخاذ اجراءات صارمة بحق من قام او يقوم بذلك، متعهدا بعدم السفر الي الخارج لحين تلمس تطبيق البرنامج علي ارض الواقع بالإضافة الي الحضور في ميادين العمل ، منوها عن الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وتكاليف الوزراء بمهامهم لتقليص النفقات.

وبين عبد المهدي ان ابرز المحاور التي يتضمنها المنهاج الحكومي تتمثل باستكمال اسس الدولة الاتحادية والعمل وفق الدستور من خلال استكمال تشريع القوانين ووضع صندوق خاص للاستفتاء في اي استحقاق انتخابي لاجراء التعديلات الدستورية التي يقرها مجلس النواب من اجل الغاء بعض الامور التي تعرقل عمل الحكومة فضلا عن منح الاولوية للوطن والمواطن والمراة والرجل والشيخ والشاب والمريض والامي كما ان المسؤول هو خادم للشعب وليس متسلطا عليه والسلطة لن تكون فوق الشعب، متعهدا بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلي لاصلاح القضاء وانصاف المواطنين واحترام حقوق الانسان ومنع التعذيب والاهانة والسجن خارج الاصول القضائية وتطبيق اختصاص السلطات الاتحادية والحكومات المحلية.

وصوت البرلمان علي المنهاج الوزاري المقدم من عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة مع الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات اعضاء مجلس النواب.

كما انجز المجلس التصويت علي التشكيلة الوزارية والتي تضمنت منح الثقة لـ 14 وزيرا هم :

محمد علي الحكيم وزير الخارجية.

ثامر عباس الغضبان نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط.

فؤاد محمد حسين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية.

نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات.

بنكين ريكاني وزيرة الاعمار والاسكان.

محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة.

صالح حسين جبر الحسني وزير الزراعة

احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة

علاء العلوان وزير الصحة والبيئة

صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن

باسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

لؤي الخطيب وزير الكهرباء

جمال عباس العادلي وزير الموارد المائية

عبد الله العيبي باهض وزير النقل

بعدها أدي عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء.

كما أدي كل من محمد اقبال وفلاح حسن زيدان وقاسم الفهداوي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة الي يوم الثلاثاء 2018/10/6 .

يذكر ان وزراء الخارجية محمد علي الحكيم، والصحة والبيئة، علاء الدين العلوان، والكهرباء لؤي الخطيب، قد تسلموا مهامهم رسمياً صباح اليوم الخميس، في وزاراتهم.

وجرت مراسم تسلم الحقائب الوزارية للوزراء الجدد من أسلافهم.

وقد بقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي ' الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة'.

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