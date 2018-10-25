ضبط 1.3 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وأضاف العميد 'محمد قنبري' اليوم الخميس ان قوي الأمن الداخلي في مدينة ايرانشهر التابعة للمحافظة، تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قامت علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة مشيرا الي ان القوي الأمنية تمكنت من توقيف مركبات تجار المخدرات.

وصرح ان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت وخلال المسح الميداني لمناطق الاشتباك مع عصابات تهريب المخدرات القبض علي اثنين منهم وضبط سيارتين كانت بحوزتهم و ضبط 1339 كيلوغراما من الأفيون و 29 كيلوغراما من الحشيش و 8 كيلوغرامات من الهيرويين.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع ومركزها مدينة زاهدان، ذات حدود مع أفغانستان وباكستان تبلغ 1100 كيلومتر.

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