السفير الايراني في بغداد يتفقد منفذ مهران – زرباطية الحدودي

وقد اطلع مسجدي خلال جولته الميدانية يوم امس الاربعاء برفقة قائد حرس الحدود العراقي ' كاظم العقابي' علي اخر الاوضاع عند منفذ مهران – زرباطية الحدودي وكيفية تقديم الخدمات للزوار.

وقال مسجدي خلال الجولة ان المسؤولين في العراق وبارادة قوية يقومون وفي كل عام بتقديم كل ما يملكون لتسهيل امور الزائرين في جميع انحاءالعراق ومنها عند المنافذ الحدودية وحل المشاكل التي من الممكن ان تواجه الزوار في توافدهم الي العراق.

واضاف مسجدي ان الحكومة العراقية تبذل ما بوسعها لاقامة مراسم الاربعين علي احسن وجه وفي هذا الصدد تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في التعاون مع اخوانها في العراق لتسهيل شؤون الزوار.

واشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق الي كرم الضيافة الذي يمتاز بها الشعب العراقي وتوفير جميع الامكانيات في المواكب التي يقيمها وبمشاركة المواكب الايرانية معربا عن تقديرة وشكره لهم و لجميع العاملين في خدمة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال ان الشعب العراقي الكريم وكما في الاعوام الماضية وفر جميع الامكانات اللازمة للمبيت والضيافة لزوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام وبأحسن وجه ممكن.

من جانبة قال قائد حرس الحدود العراقي 'كاظم العقابي' ان الحكومة العراقية هي في خدمة الزوار الايرانيين وان الشعب العراقي يعتبر خدمة زوار الحسين عليه السلام وخاصة الايرانيين هو فخر له مضيفا ان الحكومة الايرانية هي اول من ساعدت العراق في حربه ضد داعش.

وخلال تفقد السفير الايراني المنفذ الحدودي التقي بمجموعة من قادة القوات الامنية والحشد الشعبي وبحث معهم اخر الاجراءات المتخذة بشأن انسيابة توافد الزوار والامور المتعلقة بأمنهم وسلامتهم.

كما التقي مسجدي بشيخ عشيرة الخطاوية 'صالح محي هوري' واعرب له عن شكره وتقديره للخدمات المميزة والكاملة للعشيرة وحسن ضيافتهم لزوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام.

وقال رئيس لجنة الاربعين في العراق ان ايران والعراق علاوة علي حدودهما المشتركة بطول 1400 كيلومتر فهما يشتركان في حب الحسين عليه السلام ولذا فأن الشعبين متحدان من مشهد الي كربلاء.

من جانبه قال شيخ عشيرة الخطاوية نحن سعداء بخدمة زوار الحسين وخاصة اخوتنا الايرانيين مضيفا ان علاقاتنا معهم اخوية بحيث يزودوننا بارقام هواتفهم في ايران كي يقومون بخدمتنا عند قدومنا اليهم.

واعرب صالح عن تقديره وشكره للشعب والحكومة الايرانية لوقوفها الي جانب العراق في حربها ضد داعش .

وتفقد مسجدي خلال جولته المواكب والحسينيات المقامة علي طول الطريق من المنفذ الحدودي الي كربلاء المقدسة وتحدث مع عدد من الزوار.

انتهي**م م** 1718

