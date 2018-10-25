وزير الارشاد الاسلامي:

يجب ابراز ملحمة الاربعين علي الصعيد الدولي

ايلام/25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال وزير الثقافة و الارشاد الاسلامي 'سيد عباس صالحي' ان عظمة وروعه المشاركة المليونية في ملحمة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام يجب ابرازها علي الصعيد الدولي.

واشار صالحي اليوم الخميس لدي وصوله الي مطار ايلام (غرب) الي تسجيل مليون و 700 ايراني في الموقع الالكتروني لمنظمة الحج والزيارة للذهاب الي العراق والمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقال : ان المشاركة في زيارة الاربعين في حالة ازدياد عاما بعد عام وهذا يبين عظمة وجلال تلك المراسم مؤكدا علي وجوب تبيان ابعاد هذه الملحمة لجميع العالم.
وقال وزير الارشاد انه سيتفقد منفذ مهران الحدودي والاطلاع علي عمليه توافد الزوار مشيرا الي ان وزارته ومنظمة الحج والزيارة الايرانية مرتبطان من عدة جهات بهذه المراسم ويقدمان كل ما يملكان لراحة الزوار في هذه الايام.
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المشاركة المليونية

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يجب ابراز ملحمة الاربعين علي الصعيد الدولي

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