عادل عبدالمهدي رئيسا لوزراء العراق

وصادق مجلس الواب العراقي كذلك في جلسته التي عقدها ليلة الاربعاء علي 14 وزيرا من اصل 22 وزيرا اقترحهم عبدالمهدي.

وبمصادقة البرلمان العراقي اصبح ثامر الغضبان وزيرا للنفط و فؤاد حسين وزيرا للمالية و نعيم الربيعي وزيرا للاتصالات وبنكين ريكاني وزيرا للاعمار و محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وصالح حسين وزيرا للزراعة واحمد رياض وزيرا للشباب و علاء عبد الصاحب وزيرا للصحة وصالح الجبوري وزيرا للصناعة و لؤي الخطيب وزيرا للكهرباء وعبد الله اللعيبي وزيرا للنقل و محمد هاشم وزيرا للتجارة وباسم الربيعي وزيرا للعمل.

وقد ادي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا اليمين الدستوريه امام مجلس النواب.

واعلن رئيس البرلمان انتهاء اعمال الجلسة وتقرر ان يعقد جلستة القادمة للمصادقة علي باقي اعضاء الكابينة يوم السادس من تشرين الثاني المقبل.

كما صادق المجلس علي البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي (2018-2022).

وكان عادل عبد المهدي رشح من قبل الرئيس العراقي برهم صالح لرئاسة الوزراء بدعم من ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري و سائرون بزعامة مقتدي الصدر.

انتهي**م م** 1718

