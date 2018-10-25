روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

ونقلت وكالة شينخوا اليوم الخميس تصريحات رئيس الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه حول مقتل جمال خاشقي وقوله ان قتل الصحفي المعارض لم يتم لولا دعم امريكا للنظام السعودي وانها لم تتجرأ علي فعل ذلك لولا ذلك الدعم.

ونقل موقعا 'انجليز نيوز' و 'جاينا ارك' الصينيان عن الرئيس حسن روحاني قوله ان الحكومة السعودية مدعومة من الولايات المتحدة وهذا ما يحول دون متابعه المحاكم الدولية لجرائم الرياض.

وافادت الوكالات الصينية ان روحاني طالب السلطات التركية بالحيادية في التحقيق بجريمة قتل خاشقي لكنه قال ان الدعم الامريكي لم يسمح باتخاذ اجراءات ضد الرياض .

واعتبرت صحيفة 'كلوبال تايمز' الناطقة باسم الحزب الصيني الحاكم ان قتل الصحفي السعودي المعارض من قبل عائلة ال سعود هو وصمة عار للحكومة السعودية.

انتهي**م م** 1718

