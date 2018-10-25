لسنا بحاجة الي توصیات ممن ارتكبوا اشد الانتهاكات ضد حقوق الانسان

نیویورك / 25 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-اكد مندوب ایران فی اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة بان شرعیة وامن ایران مستلهمان من صوت ورای الشعب، لافتا الي ان الشعب الایرانی لیس بحاجة الي توصیات ممن ارتكبوا اسوا الانتهاكات ضد حقوق الانسان.
یتبع ** 2342
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حقوق الانسان
امیرکا
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