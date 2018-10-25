العتبة الحسينية: تقنية حديثة وبعدة لغات للبحث عن المفقودين في زيارة الاربعين

بغداد/25 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الاربعاء، استخدامها تقنية حديثة للعثور علي المفقودين خلال زيارة الاربعين وتستخدم فيها عدة لغات، منها الانجليزية والاوردو والفارسية والتركية وغيرها وذلك لتواجد زائرين من مختلف دول العالم في زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقال مدير مركز المفقودين في العتبة الحسينية المقدسة زكي المنكوشي في بيان للمركز 'ان المركز لجأ الي استخدام وسائل الاتصال المتطورة لتسهيل عملية الوصول الي ذوي المفقود'
وأضاف ، انه 'تم ربط المركز الرئيسي الواقع قرب مستشفي سفير الامام الحسين (عليه السلام) مع بقية المراكز المنتشرة في الطرق الخارجية ومراكز المفقودين الاخري في منطقة ما بين الحرمين الشريفين والعتبة العباسية المقدسة والمراكز المنتشرة في مدن الزائرين من خلال شبكة عنكبوتية واحدة'.
وأشار المنكوشي الي 'ان عملية البحث عن المفقود او ذويه تتم من خلال التقاط صورة للمفقود وادراج الاسم وعنوان السكن وتعميمها علي جميع المراكز التي تم ذكرها من اجل ايصال المفقود الي ذويه بأسرع وقت ممكن'.
وأكد علي ان 'المركز يحتوي علي غرف لإيواء المفقودين الذين يصعب الوصول الي ذويهم في فترة قصيرة وكذلك غرفة خاصة للأطفال مجهزة بكل وسائل الراحة'.
ودعا المنكوشي الزائرين الي 'ضرورة استخدام بطاقات تعريفية للأطفال تحمل الاسم والعمر وعنوان السكن ورقم الهاتف ليتسني الاتصال بذويه في حالة فقدانه' .
ويستخدم المركز بحسب البيان عدة لغات منها الانجليزية والاوردو والفارسية والتركية وغيرها وذلك لتواجد زائرين من مختلف دول العالم في زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).
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العتبة الحسينية: تقنية حديثة وبعدة لغات للبحث عن المفقودين في زيارة الاربعين

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