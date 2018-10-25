مساعد وزير الداخلية :توفير البني التحتية اللازمة لإقامة مسيرة الأربعين

طهران/24 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد مساعد وزير الداخلية، رئيس لجنة البني التحتية التابعة للجنة المركزية لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام 'مهدي جمالي نجاد' انه؛ تم توفير ما يزيد عن 80 بالمئة من البني التحتية اللازمة لهذه المسيرات علي الحدود.

وأضاف جمالي نجاد فيما يخص الإجراءات المتخذة لتوفير البني التحتية اللازمة علي الطرق السريعة المؤدية الي المنافذ الحدودية لمواصلة مسيرة الأربعين قائلا انه تم انشاء 140 كيلومترا من الطرق السريعة بهدف تيسير الظروف لمشاة الأربعين؛ 54 كيلومترا تؤدي الي حدود مهران (غرب) و4 كيلومترات تؤدي الي حدود خسروي (غرب) و82 كيلومترا تؤدي الي حدود شلمجة- جذابة (جنوب غرب).
وأردف المسؤول الإيراني انه تم إنشاء 200 بوابة لتدقيق الجوازات علي المنافذ الحدودية الأربعة مهران وشلمجة وجذابة وخسروي لتوافد زوار الأربعين نحو العراق.
إنتهي**أ م د**س.ر



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زيارة الأربعين

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مساعد وزير الداخلية :توفير البني التحتية اللازمة لإقامة مسيرة الأربعين

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