مديرعام ارنا: التصدي للاخبار الزائفة هدف مشترك لارنا واذرتاج

واشار سيد ضياء هاشمي الذي يزور حاليا جمهورية اذربيجان للمشاركة في منتدي باكو الانساني خلال لقائه اصلان اصلان اف ، اشار الي ان تداول الاخبار الزائفة بات اليوم من المشاكل التي يواجهها العالم وقال نحن نشهد اليوم اكثر من اي وقت اخر تداول الاخبار الزائفة والكاذبة بشأن ايران.

واوضح ان التصدي للاخبار الكاذبة من شأنه ان يكون هدفا وتوجها مشتركا لارنا واذرتاج.

وقال هاشمي 'نحن نأمل في ان تنقل اذرتاج حقائق ايران الي العالم وتكشف عن السياسات الظالمة وغيرالمنطقية ضد ايران'.

واشار مديرعام ارنا الي الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس وكالة انباء اذرتاج الي طهران للمشاركة في اجتماع اتحاد وكالات انباء اسيا واوقيانيا (اوانا) وقال ان الاخوة في اذربيجان تعرفوا عن كثب علي الطاقات العلمية والجامعية والتطور الطبي في ايران.

وقال 'ان الذين يزورون ايران ويطلعون علي حقائقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن كثب يعرفون جيدا ان مواقف اميركا ودونالد ترامب تجاهها غيرمنطقية وغيرعادلة.

واشار مديرعام ارنا الي مقتل الصحفي السعودي جمال قاشقجي في تركيا وقال ان اميركا تدعم السعودية في الوقت الذي قدمت فيه تركيا وثائق هذه الجريمة .

وقال هاشمي ان سياسات اميركا المزدوجة حيال الدول يفقدها ثقة شعبها بها ويوجه ضربة للشعب الاميركي.

وحول السبل الكفيلة بالتصدي للاخبار الزائفة قال مديرعام ارنا ان ذلك يتحقق بالمطبوعات الحرة القادرة علي جلب ثقة الشعب.

وتطرق الي تعاون اذرتاج وارنا الوثيق وقال ان هذا التعاون من شأنه ان يكون انموذجا لتحسين العلاقات الاعلامية للدول الاخري ويعزز العلاقات بين الشعبين.

انتهي**س.ر

