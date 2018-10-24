مساعد رئیس الجمهوریة :

زیادة بنسبة 51 بالمئة فی توافد السیاح الاجانب علي البلاد

ایلام / 24 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد رئیس الجمهوریة، رئیس مؤسسة التراث الثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة 'علي اصغر مونسان'، ان الاحصائیات السیاحیة خلال النصف الاول من العام الایرانی الحالی (بدأ فی 21 مارس 2018) تشیر الي زیادة بنسبة 51 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضی فی توافد السیاح الاجانب علي البلاد.

واشار مونسان الیوم الاربعاء خلال اللقاء مع ممثل الولی الفقیه فی محافظة ایلام (غرب)، الي ان اجمالی عدد السیاح الاجانب الذین دخلوا الاراضی الایرانیة خلال العام الماضی بلغ 5 ملایین و100 الف سائح؛ معربا عن تقدیره بان یصل عدد هؤلاء السیاح خلال العام الحالی الي نحو 7 ملایین سائح.
وقال مساعد رئیس الجمهوریة انه فی ضوء الاجراءات الامریكیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، فقد كلفت جمیع المؤسسات بان تتخذ اجراءات مناسبة لتقلیص نسبة الخسائر الناجمة فی البلاد الي ادني حدّ.
واكد انه رغم هذه التطورات وتراجع عدد زیارات السیاح الاوروبیین، لكن الحقل السیاحی الایرانی وفی ظل الاجراءات المتبعة، شهد نموا فی مجال السیاحة الاقلیمیة.
ونوّه رئیس مؤسسة التراث الثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة الي نمّو السیاحة العلاجیة خلال المرحلة الراهنة 'التی هی اكثر ربحا من السیاح الاوروبیین'.
وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار مونسان الي تصدیر ما قیمته 500 ملیون دولار من الصناعات الیدویة الي الخارج خلال العام الماضی؛ معربا عن توقعه بان تبلغ قیمة صادرات هذه المنتجات خلال العام الحالی الي ملیاری دولار.
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زیادة بنسبة 51 بالمئة فی توافد السیاح الاجانب علي البلاد

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