اللجنة الإيرانية-العراقية لترميم العتبات المقدسة تقيم ألفين و100 موكب

أهواز/24 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن رئيس لجنة ترميم وتوسعة العتبات المقدسة 'حسين بلارك'، عن إقامة هذه اللجنة ألفين و100 موكب في إيران والمدن المقدسة في العراق مؤكدا ان هذه اللجنة تعمل ليلا نهارا لتقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأضاف بلارك اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا في حدود جذابة (التابعة لمحافظة خوزستان-جنوب غرب) ان 45 بالمئة من المواكب قد أقيمت في مختلف أرجاء إيران الإسلامية؛ و55 بالمئة الأخري منها أقيمت في مدن بلد والسامراء والكاظمية والنجف الأشرف وكربلاء والطرق المؤدية الي المناطق الحدودية بين إيران والعراق والطريق الواصل بين النجف وكربلاء مضيفا، ان عدد هذه المواكب شهد زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعامين الماضيين.
وأشار الي ان تمويل هذه المواكب يتم بصورة شعبية عن طريق جمع التبرعات والنذور والأشخاص الخيرين قائلا انه تم إتخاذ التدابير والإستعدادات اللازمة في هذه المواكب لطبخ وتقديم 9 ملايين وجبة طعام يوميا.
كما أعلن رئيس لجنة ترميم وتوسعة العتبات المقدسة ان مواكب هذه اللجنة تسع لإستقرار 1.5 مليون زائر داخل البلاد مضيفا؛ انه تم تسجيل نحو 150 ألف شخص لتقديم الخدمات في هذه المواكب وقد باشروا عملهم في ذلك.
وفيما أكد الاستعداد التام لهذه المواكب لاستقبال زوار الأربعين، تابع بلارك ان عملية تقديم الخدمات للزوار تستمر الي خمسة أيام بعد الأربعين.
إنتهي**أ م د**س.ر



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زيارة الأربعين

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اللجنة الإيرانية-العراقية لترميم العتبات المقدسة تقيم ألفين و100 موكب

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